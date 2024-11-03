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Haberler TFF 1.Lig

Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Gençlerbirliği ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 12:00
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Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Gençlerbirliği - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında müsabakasında Gençlerbirliği ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı 4 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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