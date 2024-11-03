Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Gençlerbirliği - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında müsabakasında Gençlerbirliği ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı 4 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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