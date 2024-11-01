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Haberler TFF 1.Lig

Boluspor 3-0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 21:59
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Boluspor 3-0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Paul Mukairu, 75. dakikada Berk Yıldız ve 90+7. dakikada Khouma Babacar kaydetti.

Konuk takımda Tomislav Glumac, mücadelenin 61. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bolu ekibinde 3. golün sahibi Khouma Babacar, 90. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Boluspor bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken, bu sezonki 4. yenilgisini alan Ümraniyespor 17 puanda kaldı.

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