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İstanbulspor 1-2 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1'inci Lig’in 10’uncu haftasında İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Boluspor’a 2-1 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 21:13
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İstanbulspor 1-2 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

1'inci Lig'in 10'uncu haftasında İstanbulspor, evinde Boluspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Furkan Aksuoğlu düdük çaldı. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını ise Cem Özbay ile Hüseyin Kıvanç Durmaz üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Boluspor 2-1 kazandı. Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 16'ncı dakikalarda Daniel Avramovski kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 29'uncu dakikada Muammer Sarıkaya'dan geldi. Bu sonucun ardından Boluspor, ligdeki 4'üncü galibiyetini elde ederek puanını 15 yaptı. İstanbulspor ise 5'inci mağlubiyetini aldı ve 13 puanda kaldı.

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