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Haberler TFF 1.Lig

Erzurumspor kenetlendi

Yaklaşık 2 yıl sonra transferi açtıklarını söyleyen Başkan Ahmet Dal, “Bu sene de Erzurumspor’un parolası, sabır, kararlılık, disiplin ve kenetlenme” diye umut dağıttı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Erzurumspor kenetlendi

1. Lig'de 3'te 3'le 2. sıraya çıkan Erzurumspor, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Yaklaşık 2 yıl sonra transfer yasağını kaldıran Dadaşlar'da Başkan Ahmet Dal, "Son iki sezonda tek bir hedef vardı o da zor şartlarda, olağanüstü durumlara karşı ligde kalmak. Bu sene de parolamız, sabır, kararlılık, disiplin ve kenetlenme. Bütün bunları sahaya yansıttığında geride bıraktığımız tablo ortaya çıkıyor" dedi.

UZUN BİR PERİYOT

"Çok uzun bir periyot bizi bekliyor" diyen Başkan Ahmet Dal, "Trendyol 1. Lig'de çok iyi takımlar var ve Süper Lig'i hedefliyorlar. Bu ligde iki maç kaybedince düşme hattında, iki maç kazandığınızda başka yerde olabiliyorsunuz. Takımımız her maça kazanmak için çıkacak ama futbolcuların gününde olmadığı, bireysel hataların olduğu mağlubiyetlerimiz de olabilir" diye camiadan destek istedi.

BU SENE BAŞKA BİR SENE

"İnşallah sezon sonunda taraftarlarımızın da alnı açık, başı dik bir şekilde takımlarını gururla izledikleri, puan sıralamasından mutlu olacakları bir Erzurumspor hayal ediyor, hedefliyoruz. Artık bu sene başka bir sene, Erzurumspor'umuzun küllerinden doğduğu bir sene."

DADAŞLAR KARDA ÇALIŞIYOR

1. Lig'de yarın saat 13.30'da deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak olan Erzurumspor, galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar, olumsuz hava koşulları altında İstanbul ekibine hazırlanıyor. Dadaşlar, kar yağışı altında idmanlarına devam ederken, futbolcuların hırslı çalışması yüzleri güldürdü.

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