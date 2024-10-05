Şanlıurfaspor - Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 8. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Malatyaspor maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR - MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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