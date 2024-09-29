Adanaspor 0-2 Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Geraldo'nun sağ kanattan savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Burak'ın vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlak kurtardı.
19. dakikada Atila'nın kullandığı taç atışında topla buluşan Eren ceza sahası içinin sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
24. dakikada ceza sahası içinde Fofana'nın, Geraldo'ya yaptığı hareket sonrasında maçın halemi Yasin Avcu VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada penaltı atışını kullanan Ferhat meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
68. dakikada Eren'in sol kanattan ceza sahası içine girip, kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Korcan topu çıkardı.
85. dakikada Ferhat'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Kassongo'nun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.