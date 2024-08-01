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Manisa FK Ramirez ve Osuji'yle sözleşme imzaladı

1'inci Lig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, transferde daha önce prensipte anlaştığı İspanyol 10 numara Dani Ramirez'in yanı sıra Nijeryalı kanat oyuncusu Bede Osuji'yle sözleşme imzaladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 16:15 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 16:17
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Manisa FK Ramirez ve Osuji'yle sözleşme imzaladı

1'inci Lig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, transferde daha önce prensipte anlaştığı İspanyol 10 numara Dani Ramirez'in yanı sıra Nijeryalı kanat oyuncusu Bede Osuji'yle sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Polonya'nın LSK Lodz takımında 32 maçta 9 gol atan 32 yaşındaki Ramirez, kariyerinde Real Madrid B, Valencia B, Getafe B, Internacional Madrid, Stomil Olsztyn, Lech Poznan, Zulte Waregem takımlarında oynadı. 28 yaşındaki Osuji ise Gorica, Brda, Tolmin, Hapoel Ra'anana takımlarının yanı sıra geçen sezon Slovenya'da Koper formasını giydi. İki futbolcu da 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına siyah-beyazlılara imza attı.

Manisa ekibi transferde daha önce golcü Kwasi Wriedt, sol kanat Moryka Fofana ve sağ bek Yusuf Talum'u almıştı.

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