Haberler TFF 1.Lig Çorum ile Bodrum yenişemedi

Çorum ile Bodrum yenişemedi

Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Çorum'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çorum ile Bodrum yenişemedi

Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Çorum FK ile Bodrum Fk kozlarını paylaştı. Çorum'da oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Bodrum FK adına gol perdesini 47. dakikada Samet Yalçın açtı.

Mücadelenin ilk yarısı bu golle Bodrum FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 58. dakikada ev sahibi Çorum'da Atakan Akkaynak ağları sarstı ve skor 1-1'e geldi.

64. dakikada ev sahibi takımda Ahmet İlhan Özek 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

73. dakikada ise Çorum FK teknik direktörü Serkan Özbalta kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada başka bir gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Bu maçın rövanşı 24 Haziran'da Bodrum'da oynanacak ve tur atlayan takım finalde Süper Lig için Sakaryaspor ile eşleşecek.

Okan Buruk'tan F.Bahçe maçı sonrası dev neşter!
Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya...
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk Fenerbahçe derbisi sonrası neşteri vurdu! Cimbom'da dev yaprak dökümü: Tam 8 isim...
Serdar Sertçelik'in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt!
Çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çorum'da kazanan yok!
Manisa'ya yatırımcı
Deprem mi oldu son dakika 21 Mayıs
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan attı! Juve müthiş geri döndü Kenan attı! Juve müthiş geri döndü 23:42
Kenan attı! Juve müthiş geri döndü Kenan attı! Juve müthiş geri döndü 23:41
Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... Özbek'ten Ali Koç'a: Camiaları karşı karşıya... 22:52
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 22:52
Kerem'den dikkat çeken paylaşım! Kerem'den dikkat çeken paylaşım! 22:52
Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet yanıt! 22:51
Daha Eski
Çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır! Çok sert tepki: Ali Koç'un yaptığı eşkıyalıktır! 22:51
G.Saray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi G.Saray transferi bitiriyor! Yıldız isim İstanbul'a geldi 22:51
Mert Hakan'dan soyunma odasına giderken flaş sözler! Mert Hakan'dan soyunma odasına giderken flaş sözler! 22:51
F.Bahçe'den G.Saray'a Süper Kupa göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Süper Kupa göndermesi! 22:51
Mert Hakan'dan Kerem'e olay gönderme! Mert Hakan'dan Kerem'e olay gönderme! 22:51
Beşiktaş yönetiminde şok ayrılık! Beşiktaş yönetiminde şok ayrılık! 22:51