ÇORUM FK - BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Çorum FK - Bodrum FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Çorum FK - Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Çorum FK ile Bodrum FK play-off yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Bodrum FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇORUM FK - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Bodrum FK maçı 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Çorum FK - Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE

İKİ EKİPTE DE EKSİKLER VAR!

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlı ekipte ise Boluspor önünde kırmızı kart gören Omar Imeri forma giyemezken, sakatlıkları bulunan Celustka ve Erkan'ın durumu maç saati netleşecek.

SÜPER LİG'E KİM ÇIKACAK?

Ligde geçen sezon ilk yılında finalde Pendikspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçıran Bodrum FK, bu sezon da adını Play-Off'a yazdırdıktan sonra ilk turda evinde Boluspor'u 2-0 yenerek eledi. İlk kez Play-Off heyecanı yaşayan Çorum ekibi ise ilk turda yine evinde Kocaelispor'u 2-1'le geçti. Eşleşmede ikinci maç 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak. Tur atlayan taraf tarafsız sahadaki finalde lig üçüncüsü Sakaryaspor'la Süper Lig için karşılaşacak.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK!

Trendyol 1. Lig play-off 2. turunda Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK arasında yarın oynanacak ilk maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.