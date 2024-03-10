Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK: 0-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de 26. hafta heyecanı sürüyor. Ankara Keçiörengücü sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu.
Konuk ekibin gollerini 20. dakikada Muhammed Fukan Özhan, 90+3'te ise Eren Tozlu kaydetti. Öte yandan Keçiörengücü forması giyen Mert Kula, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK puanını 34'e yükseltti, Ankara Keçiörengücü ise 31 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Keçiörengücü savunmasının pas hatasında topu alan Furkan Özhan, aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci ağlara gitti. 0-1
24. dakikada ceza yayında topla buluşan Selim ceza sahası sağ çaprazında Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ çıkardı.
61. dakikada Muharrem sol kanattan topu ceza sahası içine gönderdi. Havadan gelen topa araka direkte iyi yükselen Selim'in vuruşunda savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+3. dakikada Penaltıda topun başına geçen Eren Tozlu'nun vuruşunda kaleci Metin topu çıkardı. Pozisyonunda devamında Eren meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.