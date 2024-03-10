Haberler TFF 1.Lig Altay Gençlerbirliği: 0-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Altay Gençlerbirliği: 0-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği deplasmanda Altay'ı 4-0 mağlup etti. Başkent ekibinin gollerini Melih, Ensar, Buğra (2) kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 15:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altay Gençlerbirliği: 0-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET

1'inci Lig'de 26'ncı hafta mücadelesinde Altay evinde Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 19'uncu dakikada Melih, 45+2'nci dakikada penaltıdan Ensar, 53 ve 59'uncu dakikalarda Buğra attı. Bu sonuçla düşme hattındaki Altay 15 puanda kaldı. Başkent ekibi ise 37 puana ulaştı.

19'uncu dakikada Altay defansının hatasında topla sağdan ceza sahasına giren Melih, şık bir plase vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

38'inci dakikada ev sahibi ekipten Enes Öğrüce yayın gerisinden sert vurdu, top yan direkte patladı.

44'üncü dakikada Altay kalecisi Mustafa ceza sahasında Melih'i indirdi. Hakem Raşit Yorgancılar penaltı noktasını gösterdi.

45+2'nci dakikada Ensar penaltı vuruşunu gole çevirdi: 0-2.

İlk yarı Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

53'üncü dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Buğra topu uzak köşeye gönderdi: 0-3.

59'uncu dakikada sağdan Melih'in yerden pasında Buğra ceza sahasında bekletmeden vurdu: 0-4.

65'inci dakikada konuk ekipten Melih'in attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Gençlerbirliği müsabakayı 4-0 kazandı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Arif Dilmeç, Ferhat Çalar

ALTAY: Mustafa - Salih, Kuban, Sefa, Özgür, Murat Berkan, Enes Öğrüce (Dk. 72 Emre), Ceyhun (Dk. 72 Onur), Enes Yetkin (Dk. 60 Erdem), Mehmet (Dk. 43 Deniz), Nurettin (Dk. 60 Arda)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul - Oğuzhan, Alperen, Nzaba, Arda, Buğra (Dk. 61 Jimmy), Amilton (Dk. 69 Halit), Lea Siliki (Dk. 61 Bentley), Ensar (Dk. 69 Musa), Laura (Dk. 77 Özgür Baran), Melih

GOLLER: Dk. 19 Melih, Dk. 45+2 (Pen) Ensar, Dk. 53 ve Dk. 59 Buğra (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Ceyhun, Enes Öğrüce, Nurettin, Onur (Altay)

DİĞER
Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel gelin oldu! Nikaha şahitler Çağla Şıkel ile Nail Gönenli damga vurdu! Esk sevgililer barıştı mı?
Başkan Erdoğan'dan İzmir'de CHP'ye 'DEM'li bombardıman... | Özgür Özel'e 'mazlum' benzetmesi: Bay Kemal'in ahı tutuyor
Abdülkerim veda ediyor! İşte yeni takımı
G.Saray'ın gözü F.Bahçe'nin yıldızında! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Keçiörengücü'ne evinde soğuk duş!
Manisa FK - Ümraniyespor maçı ne zaman?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona - Napoli maçı ne zaman? Barcelona - Napoli maçı ne zaman? 16:14
Arsenal - Porto maçı ne zaman? Arsenal - Porto maçı ne zaman? 16:11
Lazio - Udinese maçı ne zaman? Lazio - Udinese maçı ne zaman? 16:00
Keçiörengücü'ne evinde soğuk duş! Keçiörengücü'ne evinde soğuk duş! 15:51
G.Birliği deplasmanda fark attı! G.Birliği deplasmanda fark attı! 15:46
Samet'ten Kartal'a flaş gönderme! Samet'ten Kartal'a flaş gönderme! 15:43
Daha Eski
Kayseri'de puanlar paylaşıldı Kayseri'de puanlar paylaşıldı 15:27
Almeira - Sevilla maçı ne zaman? Almeira - Sevilla maçı ne zaman? 15:13
Fenerbahçe - Pendikspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Pendikspor maçı saat kaçta? 15:07
Fırtına'ya F.Bahçe maçı öncesi müjde! Fırtına'ya F.Bahçe maçı öncesi müjde! 15:02
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 14:33
Kartal'ın Gaziantep kafilesi açıklandı Kartal'ın Gaziantep kafilesi açıklandı 13:42