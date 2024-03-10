Altay Gençlerbirliği: 0-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET

1'inci Lig'de 26'ncı hafta mücadelesinde Altay evinde Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 19'uncu dakikada Melih, 45+2'nci dakikada penaltıdan Ensar, 53 ve 59'uncu dakikalarda Buğra attı. Bu sonuçla düşme hattındaki Altay 15 puanda kaldı. Başkent ekibi ise 37 puana ulaştı.

19'uncu dakikada Altay defansının hatasında topla sağdan ceza sahasına giren Melih, şık bir plase vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

38'inci dakikada ev sahibi ekipten Enes Öğrüce yayın gerisinden sert vurdu, top yan direkte patladı.

44'üncü dakikada Altay kalecisi Mustafa ceza sahasında Melih'i indirdi. Hakem Raşit Yorgancılar penaltı noktasını gösterdi.

45+2'nci dakikada Ensar penaltı vuruşunu gole çevirdi: 0-2.

İlk yarı Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

53'üncü dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Buğra topu uzak köşeye gönderdi: 0-3.

59'uncu dakikada sağdan Melih'in yerden pasında Buğra ceza sahasında bekletmeden vurdu: 0-4.

65'inci dakikada konuk ekipten Melih'in attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Gençlerbirliği müsabakayı 4-0 kazandı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Arif Dilmeç, Ferhat Çalar

ALTAY: Mustafa - Salih, Kuban, Sefa, Özgür, Murat Berkan, Enes Öğrüce (Dk. 72 Emre), Ceyhun (Dk. 72 Onur), Enes Yetkin (Dk. 60 Erdem), Mehmet (Dk. 43 Deniz), Nurettin (Dk. 60 Arda)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul - Oğuzhan, Alperen, Nzaba, Arda, Buğra (Dk. 61 Jimmy), Amilton (Dk. 69 Halit), Lea Siliki (Dk. 61 Bentley), Ensar (Dk. 69 Musa), Laura (Dk. 77 Özgür Baran), Melih

GOLLER: Dk. 19 Melih, Dk. 45+2 (Pen) Ensar, Dk. 53 ve Dk. 59 Buğra (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Ceyhun, Enes Öğrüce, Nurettin, Onur (Altay)