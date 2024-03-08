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Boluspor 2-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bolu sahasında Giresun'u devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta açılış maçında Boluspor sahasında Giresunspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 22:11
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Boluspor 2-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bolu sahasında Giresun'u devirdi!

Trendyol 1. Lig 26. haftanın açılış maçında Boluspor sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada kontratakla hızlı çıkan Boluspor'da Petar Gigic ceza sahasına girerek pasını Jefferson'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti. 1-0

31. dakikada kaleci Erkan Anapa ile karşı karşıya kalan Petar Gigic'in aşırtma vuruşunda Erkan, gole izin vermedi.

48. dakikada ceza sahası dışından Talha Ülvan'ın şutunda top kalecinin sağ köşesinden ağlara gitti. 1-1

57. dakikada serbest vuruş organizasyonunda ceza sahasına yapılan ortaya kafa vuran Naby Oulare'nin yaptığı vuruşu önlemek isteyen Talha Ülvan topu kendi kalesine gönderdi. 2-1

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Şenol Bektaş, Onur Gülter

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Oğuz Kağan Güçtekin (Diarra dk.90), Tunahan Çiçek (Hüsamettin Yener dk.90), Jefferson (Kubilay Sönmez dk.83), Daniel Avramovski, Anıl Koç (İshak Karaoğul dk.45), Petar Gigic (Vusal İsgandarli dk.88)

Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Berk Yıldız, Safa Kınalı, Tolunay Artuç

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Şahin Dik (Şenel Aydemir dk.88), Kadir Seven, Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Alperen Köşker (Ali Emirhan Akçay dk. 81), Enishan Ceylan, Furkan Kütük

Yedekler: Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Arda Kılıç, Ahmet Lütfü Kara, Muhammed Mirac Çakıroğlu, Emre Nizam, Furkan Arda Kabaca,

Teknik Direktör: Serhat Güller

Gol: Jefferson (dk. 12), Talha Ülvan (dk. 57 k.k.) (Boluspor), Talha Ülvan (dk. 48) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Ertuğrul Şenlikoğlu, Talha Ülvan (Giresunspor)

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