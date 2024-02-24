Haberler TFF 1.Lig Çorumspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Çorumspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Çorumspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorumspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 09:50
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Çorumspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Çorumspor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çorumspor ile Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorumspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUMSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorumspor - Bodrumspor maçı 24 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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