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Trendyol 1. Lig'de 23. hafta müsabakaları başlıyor

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın açılış maçında yarın Göztepe ile Manisa FK karşı karşıya gelecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 11:33
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Trendyol 1. Lig'de 23. hafta müsabakaları başlıyor

Futbolda Trendyol 1. Lig'in 23. haftası yarın Göztepe-Manisa FK maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

16 Şubat Cuma:

20.00 Göztepe-Manisa FK (Gürsel Aksel)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Kocaelispor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

18 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK-Altay (Bodrum İlçe)

16.00 Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)

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