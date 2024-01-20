Oğuzhan Özyakup Türkiye'ye dönüyor! Manisa FK...

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Manisa FK'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu John Mary, Sertan Taşqın, Ensar Akgün ve Bartu Göçmen ile güçlendiren siyah-beyazlıların, Fortuna Sittard'da forma giyen 31 yaşındaki deneyimli orta saha Oğuzhan Özyakup'u gündemine aldığı ifade edildi.

Yeni Asır'da yer alan haberde orta sahada tecrübeyi ve alternatifi artırmak adına eski milli yıldızı listesine aldığı ifade edilen Manisalı kurmayların, takımıyla sözleşmesi haziran ayında bitecek oyuncunun durumunu sorduğu kaydedildi. Kariyerine AZ Alkmaar altyapısında başlayan, buradan İngiliz devi Arsenal'in altyapısına transfer olan deneyimli futbolcu, ardından Beşiktaş'a geldi. Kartal'da iki farklı dönemde yaklaşık toplam 9 sezon forma giyen Oğuzhan, 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kazandı. Yıldız orta saha, Feyenoord'da da görev yaptı. Yeşil zemine toplam 390 kez çıkan gurbetçi futbolcu, rakip ağları 45 kez sarsarken, 74 de asist yaptı.

TUGAY EYÜPSPOR'A İMZA ATTI

Manisa Futbol Kulübü'nün sezon başında Boluspor'dan renklerine bağladığı 30 yaşındaki tecrübeli ön libero Tugay Kacar lider Eyüpspor'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tugay Kacar'ın transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Tugay Kacar'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Siyah-beyazlı formayla sezonun ilk yarısında 17 karşılaşmada forma giyen Tugay, 13 kez ilk 11'de görev alırken rakip ağları 2 kez sarsmayı başarmıştı.