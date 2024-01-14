Göztepe Keny için geri sayımda!

Trendyol 1. Lig'de sezonun ikinci yarısına deplasmada Sakaryaspor'u 2-1 yenerek başlayan Göztepe, Süper Lig yolunda umutlarını tazelerken, transferde de son hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Ara dönemde Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli orta saha Lundqvist ile Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 Sofya'dan Brezilyalı stoper Heliton'u kadrosuna dahil eden Göz-Göz, Başakşehirli Keny için geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılıların Senegalli golcüyü kiralamak için Başakşehir'le son aşamaya geldiği ifade edildi. Geçen hafta Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 1 gole imza atan 24 yaşındaki futbolcunun da ikna edildiği kaydedildi. Bu sezon Başakşehir'de genellikle yedek bekleyen Keny'nin bir aksilik olmazsa İzmir'e geleceği ve Ümraniyespor maçına kadar resmen Göztepeli olacağı vurgulandı.