Haberler TFF 1.Lig Ahlatcı Çorum FK 2-1 Tuzlaspor (Maç sonucu ÖZET)

Ahlatcı Çorum FK 2-1 Tuzlaspor (Maç sonucu ÖZET)

Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Ahlatcı Çorum FK sahasında ağırladığı Tuzlaspor'u 90+7. dakikada gelen golle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 18:09
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Ahlatcı Çorum FK 2-1 Tuzlaspor (Maç sonucu ÖZET)

1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK ahasında Tuzlaspor'u konuk etti.

Çorum Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı.

Mücadelenin 72. dakikasında ev sahibi ekip Nalepa ile öne geçti, Tuzlaspor bu gole 90+1. dakikada Togui ile yanıt verdi: 1-1.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Çorum FK'dan Geraldı attığı golle skoru belirledi: 2-1.

90+11. dakikada Tuzlaspor'un bulduğu gol ise VAR kontrolü sonrası faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Mücadelede başka gol olmayınca Çorum FK 3 puanı cebine koyan taraf oldu.

Bu sonucun ardından, ligin Çorum FK puanını 30'a yükselterek ligin 6. sırasına yükseldi; 16. sıradaki Tuzlaspor ise 16 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK, 19 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Giresunspor deplasmanına çıkacak; Tuzlaspor ise 21 Ocak Pazar günü saat 13.30'da evinde Altay'ı ağırlayacak.

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