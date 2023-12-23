Sakaryaspor - Kocaelispor maçı CANLI izle! (Sakaryaspor Kocaelispor canlı anlatım)

Sakaryaspor ile Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 17. Haftasında kozlarını paylaşıyor. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çalıyor.
İki takım da kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz…
İLK 11'LER
Sakaryaspor: Cihan, Ali, Donkor, Erdi, Bülent, Hasan, Sinan, Murat Cem, Roshi, Del Valle, Kassongo
Kocaelispor: Gökhan, Oğuz, Yusuf, Emir, Atila, Breze, Cihat, Barış, Cem, Candeias, Tanque
SAKARYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sakaryaspor - Kocaelispor maçı 23 Aralık Cuamrtesi günü saat 19:00'da başladı. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.