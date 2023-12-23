Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor - Kocaelispor maçı CANLI izle! (Sakaryaspor Kocaelispor canlı anlatım)

Sakaryaspor - Kocaelispor maçı CANLI izle! (Sakaryaspor Kocaelispor canlı anlatım)

Trendyol 1. Lig’de  heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Sakaryaspor evinde Kocaelispor’u konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz…

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 18:46 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 19:01
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Sakaryaspor - Kocaelispor maçı CANLI izle! (Sakaryaspor Kocaelispor canlı anlatım)

Sakaryaspor ile Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 17. Haftasında kozlarını paylaşıyor. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çalıyor.

İki takım da kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz…

İLK 11'LER

Sakaryaspor: Cihan, Ali, Donkor, Erdi, Bülent, Hasan, Sinan, Murat Cem, Roshi, Del Valle, Kassongo

Kocaelispor: Gökhan, Oğuz, Yusuf, Emir, Atila, Breze, Cihat, Barış, Cem, Candeias, Tanque

SAKARYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sakaryaspor - Kocaelispor maçı 23 Aralık Cuamrtesi günü saat 19:00'da başladı. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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