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Hedef ikincilik

Ligde 26 puanla 4. bordo-beyazlılar, kupada Soma engelini aşarken, gözünü evindeki Kocaelispor maçına çevirdi. Ban-Ban, rakibini puansız gönderirse 2. sıraya yerleşecek

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Hedef ikincilik

Tuzla'dan beraberlikle dönen son 2 maçtır kazanamayan Bandırmaspor, Süper Lig iddiasını güçlendirmek için gözünü evindeki Kocaelispor maçına çevirdi. Türkiye Kupası'nda Soma'yı 3-1 yenerek adını 5. Tur'a yazdıran bordo-beyazlılar, şimdi de hedefini ligde 2.'lik olarak belirledi. Kocaeli'yi yenerse 2. sıraya çıkacak Bandırma'da yönetici Ceyhun Cihat Yıldırım, "Güçlü takım mottosuyla başladığımız sezonda, ne kadar doğru planlama ve hamleler yaptığımızı geldiğimiz noktada görüyoruz" dedi.

HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Ceyhun Cihat Yıldırım, başkan Onur Göçmez'in takımı önemli yerlere getirdiğinin altını çizdi. Yıldırım, "Başkanımız Onur Göçmez'in ne kadar bir doğru strateji ile son 4 sezonda play-off finali oynayan, bu sezon da şampiyonluğun kuvvetli adaylarından biri olan bir takım kurmasıyla görüyoruz. 'Kümede kalsın yeter' denilen kadroyla final oynattığını söyleyenlere de buradan hiçbir başarının tesadüf olmadığını hatırlatmak istiyorum" diye umut dağıttı.

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