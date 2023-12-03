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Erzurumspor FK 1 - 1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Takımlar, Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 18:08 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 18:10
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Erzurumspor FK 1 - 1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig 14. hafta mücadelesinde Erzurumspor sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor, Kâzım Karabekir Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Saat 16.00'da başlayan maçta İlker Yasin Avcı düdük çaldı.

Ev sahibi Erzurumspor, mücadelenin 40. dakikasında Eren Tozlu ile öne geçerken, Gençlerbirliği bu gole 80. dakikada Musa Çağıran ile karşılık verdi. Maçta başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından, ligin 10. sırasındaki Erzurumspor 18, 5. sırasındaki Gençlerbirliği ise 24 puana yükseldi.

1. Lig'in 15. haftasınra Erzurumspor 10 Aralık Pazar günü saat 16.00'da evinde Göztepe'yi ağırlayacak; Gençlerbirliği ise aynı gün Çorumspor deplasmanına konuk olacak.

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