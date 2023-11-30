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Altay 2 aydır puan hasreti çekiyor!

Trendyol 1. Lig'in son sırasında yer alan Altay, 2 aydır puan hasreti çekiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 10:26
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Altay 2 aydır puan hasreti çekiyor!

Trendyol 1. Lig'deki son puanını 30 Eylül'de Giresunspor'la berabere kalarak alan Altay, o günden bu yana çıktığı 6 karşılaşmada 6 mağlubiyet alarak puana hasret kaldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör ve yönetim değişikliklerine rağmen işler istenildiği gibi gitmemeye devam ediyor. Bu sezon sadece 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak topladığı 5 puanla ligin son sırasına demir atan Altay, 30 Eylül'deki Giresunspor beraberliğinden sonra çıktığı 6 karşılaşmada 6 mağlubiyet alarak 2 aydır puana hasret kaldı. İzmir ekibi bu süreçte kalesinde 20 gol görürken rakip filelere ise sadece 2 gol atmayı başardı.

GÜNDEM SPORTİF DİREKTÖR

Göreve gelmesiyle birçok konuda harekete geçen Altay Başkanı Murat Pervane, sportif direktörlük görevi için de kulübün unutulmaz futbolcularından birisiyle görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Yönetim kurulu toplantısında da ekibine bu konuyu açan Başkan Pervane, olumlu tepki alınca sportif direktör olarak Altay'la özdeşleşen bir ismin göreve getirilmesi kararlaştırıldı. Bu ismin gizli tutulduğu ve önümüzdeki günlerde ise açıklanması bekleniyor.

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