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Altay kötü gidişata dur diyemiyor... Umutlar tükendi

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çorum FK'ye 3-0 mağlup olarak üst üste 6. yenilgisini alan son sıradaki Altay, henüz ligin ilk yarısı bitmeden kümede kalma umutlarını iyice azalttı. İşte detaylar…

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:25
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Altay kötü gidişata dur diyemiyor... Umutlar tükendi

Altay'da bu sezon Tuna Üzümcü ve Djilali Bahloul'un ardından teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Afacan ilk sınavından eli boş ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'de geride kalan 13 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet ve iki beraberlik alan Altay geride kalan on karşılaşmadan eli boş döndü. Ligde toplayabildiği 5 puanla son sıraya demir atan İzmir temsilcisi kulüp tarihinin de en kötü performansına imza attı.

Bu süreçte kalesinde gördüğü 31 gole engel olamayan Altay, profesyonel liglerdeki 136 takım arasında en çok gol yiyen ekip konumunda.

İlk yarının bitmesine 4 maç kala Manisa FK (D), Boluspor, Adanaspor (D) ve Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak İzmir temsilcisi, küme barajının da 7 puan gerisinde yer alıyor.

Altay, 2. Lig'de geçirdiği 2014-15 sezonunda 22 hafta galip gelemeyerek ez uzun kazanamama serisini sergilediği sezonda ilk 9 haftada 15 puan toplamasına rağmen 3. Lig'e düşmüştü.

OYUNCULARIN SERBEST KALMASI GÜNDEMDE

Mali yönden zor zamanlar geçiren ve ağır borç yükü nedeniyle transfer yasağının kalkma ihtimalinin de bir hayli zor olduğu öngörülen Altay 'da ödemelerin yapılmaması halinde bazı tecrübeli oyuncuların kulübe ihtarname gönderip serbest kalmayı planladığı iddia edildi. Yönetimin mevcut kadroyu korumak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü belirtildi.

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