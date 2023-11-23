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Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış karşılaşması olan Sakaryaspor-Erzurumspor karşılaşmasında Alper Akarsu düdük çalacak. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 13:15
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Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

İşte görev yapacak hakemler:

24 KASIM CUMA

20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu

25 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Bodrum FK-Adanaspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ayberk Demirbaş

16.00 Ümraniyespor-Boluspor: Mehmet Ali Özer

19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor: Ozan Ergün

26 KASIM PAZAR:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay: Feridun Daldaş

16.00 Eyüpspor-Manisa FK: Ali Yılmaz

19.00 Göztepe-Tuzlaspor: Alpaslan Şen

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi

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