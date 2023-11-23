Trendyol 1. Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
İşte görev yapacak hakemler:
24 KASIM CUMA
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu
25 KASIM CUMARTESİ:
13.30 Bodrum FK-Adanaspor: Davut Dakul Çelik
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Ayberk Demirbaş
16.00 Ümraniyespor-Boluspor: Mehmet Ali Özer
19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor: Ozan Ergün
26 KASIM PAZAR:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay: Feridun Daldaş
16.00 Eyüpspor-Manisa FK: Ali Yılmaz
19.00 Göztepe-Tuzlaspor: Alpaslan Şen
27 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi