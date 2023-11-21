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Erzurum iddialı

Göztepe’yi 3-2 yenen Erzurumspor’da teknik direktör Hakan Kutlu, “Transfer yasağı kaldırılırsa 3-4 takviyeyle en kötü play-off’a kalırız” diye konuştu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
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Erzurum iddialı

Trendyol 1. Lig'de transfer yasağı olmasına rağmen 16 puanla 9. sırada yer alan Erzurumspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, transfer yasağının kalkması ve birkaç oyuncu takviyesiyle play-off'a kalabileceklerini söyledi. Kutlu, "Genel olarak 16 puan ve futbolcuların ortaya koyduğu performans, bizim açımızdan iyi görünüyor" dedi.

YÖNETİM ÇALIŞIYOR

Hakan Kutlu, transfer yasağının kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yönetimimiz, başkanımız, Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen'in de transfer yasağını kaldırmak için büyük bir isteği var. Yasak kaldırılırsa, çok fazla değil 3-4 transferle en kötü play-off'a kalırız" diye umut dağıttı.

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