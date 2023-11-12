Kocaelispor 2 - 1 Çorumspor FK ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri 2-1 kazandı.
Maçta gol perdesini ev sahibi ekipte Tanque 65. dakikada penaltıdan attığı golle açtı.
Çorumspor FK, 70. dakikada Ahmet Sagat'ın golüyle beraberliği yakaladı.
Misafir takım 90+5. dakikada Tanque'nin attığı gole engel olamadı ve maçtan yenilgiyle ayrıldı.
Bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran Kocaelispor zirve takibini sürdürdü.
Çorum FK ise 14 puanla 10. sırada yer aldı.