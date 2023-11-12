Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor 2 - 1 Çorumspor FK ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kocaelispor 2 - 1 Çorumspor FK ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor evinde Çorum FK'yı konuk etti. Yeşil-siyahlı ekip uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 21:13 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 21:16
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Kocaelispor 2 - 1 Çorumspor FK ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri 2-1 kazandı.

Maçta gol perdesini ev sahibi ekipte Tanque 65. dakikada penaltıdan attığı golle açtı.

Çorumspor FK, 70. dakikada Ahmet Sagat'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Misafir takım 90+5. dakikada Tanque'nin attığı gole engel olamadı ve maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran Kocaelispor zirve takibini sürdürdü.

Çorum FK ise 14 puanla 10. sırada yer aldı.

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