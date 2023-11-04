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Boluspor'da parola 3'te 3

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacam mücadelede Ali Yılmaz düdük çalacak. Giresunspor ve Bodrum FK galibiyetyeriyle seri yakalayan Boluspor, 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 4 maçtır kaybetmeyen 18 puanlı Gençlerbirliği ise zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Boluspor'da parola 3'te 3
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacam mücadelede Ali Yılmaz düdük çalacak. Giresunspor ve Bodrum FK galibiyetyeriyle seri yakalayan Boluspor, 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 4 maçtır kaybetmeyen 18 puanlı Gençlerbirliği ise zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
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