DİĞER
Boluspor'da parola 3'te 3
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Boluspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacam mücadelede Ali Yılmaz düdük çalacak. Giresunspor ve Bodrum FK galibiyetyeriyle seri yakalayan Boluspor, 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 4 maçtır kaybetmeyen 18 puanlı Gençlerbirliği ise zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.