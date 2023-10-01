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Sakaryaspor 2-0 Eyüpspor (Maç sonucu - ÖZET)

TFF 1. Lig 7. hafta mücadelesinde Sakaryaspor deplasmanına konuk olan Eyüpspor sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 21:04 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 21:05
Sakaryaspor 2-0 Eyüpspor (Maç sonucu - ÖZET)

Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında Sakarya Atatürk Stadı'nda Eyüpspor'u konuk etti.

Ligdeki ilk 6 maçını da kazanan Eyüpspor deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Saat 19.00'da başlayan mücadelede Sakaryaspor'un gollerini 46. ve 56. dakikalarda Kabongo Kasongo kaydetti.

Eyüpspor'da Caner Erkin 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından lider Eyüpspor 18 puanda kalırken, Sakaryaspor 8 puana ulaşarak 12. sıraya yükseldi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Bodrumspor'u konuk edecek: Sakaryaspor ise aynı gün saat 13.30'da Manisa FK deplasmanına çıkacak.

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