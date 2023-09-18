Sakaryaspor Bodrumspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? Sakaryaspor Bodrumspor maçı saat kaçta?

Sakaryaspor - Bodrumspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Bodrumspor maçı 18 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabakayı TRT spor'dan canlı izleyebilirsiniz.