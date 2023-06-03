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35 futbolcu

Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu, "Listemizde 35 isim var. Her mevkide 3 alternatif bulunuyor... 10 tane gurbetçi futbolcu listede yer alıyor" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
35 futbolcu

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor, yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, muhabirimiz İlhan Demircioğlu'na çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımda aynı zamanda yardımcı antrenörü olan ağabeyi Halit Eroğlu'yla birlikte Fransa ve Belçika'da transfer turuna çıkan Hüseyin Eroğlu, şunları söyledi: "İzlediğimiz oyuncular arasında 35'ini listemize dahil ettik. Her mevkide 3 alternatif oyuncu var. 10 gurbetçi futbolcuyla da temasa geçtik."

LİGİ BİLEN OYUNCULAR DA VAR

Türkiye ligini bilen yabancı oyuncularla birlikte Spor Toto Süper Lig'den de futbolcular listemizde bulunuyor. En az 3 maçını izlediğimiz futbolcularla ilgileniyoruz. Menajerlerin bize önerdiği, izlemediğimiz, fikir sahibi olmadığımız futbolcuları dikkate almıyoruz. Bu konuda bahsi geçen futbolcularla ilgimiz olmadı. Yeni sezon kampına kadar transferleri yetiştirmek istiyoruz. Kampa hazır bir şekilde girmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yönetimimizle oturup istişare ederek transfer listesine son halini vereceğiz ve bir an önce harekete geçeceğiz."

PİLOT TAKIM NETLEŞMEDİ

Fransız L'Equipe'in, Başkan Yüksel Yıldırım'ın, Fransa Ligue 2 ekibi Dunkerque'ı satın aldığı haberleriyle ilgili olarak Hüseyin Eroğlu, "Başkanımız bir pilot takım için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak netleşen bir şey yok" değerlendirmesini yaptı.

KOMBİNE 9 HAZİRAN'DA ÇIKACAK

Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kuru Üyesi Soner Soykan, kombinelerin 9 Haziran'da satışa çıkacağını açıkladı. Soykan, kombine fiyatlarının da önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti.

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