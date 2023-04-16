Erzurumspor 1-3 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Manisa FK, deplasmanda 3-1 kazandı ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Erzurumspor'un tek golünü 64. dakikada Alican Özfesli atarken, Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri ise 80. dakikada Burak Altıparmak, 83. dakikada Burak Çoban ve 90+7. dakikada J.Fernandes (P) kaydetti.

Erzurumspor bu sonuçla 30 puanla 14. sırada yer alırken, Manisa FK 48 puanla 9. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar



10. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Fırat Şaşi kafa vuruşunda kaleci Ömer'i de geçen topu Ayberk son anda çizgiden çıkardı.



15. dakikada Mehmet Uysal'ın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Tabla, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı da geçip boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.



64. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Alican Özfesli, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0



80. dakikada ceza yayına yakın yerden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Altıparmak, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere yolladı. 1-1



83. dakikada savunmanın hatalı pasında topu alan Burak Çoban, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti ve meşin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2



90+6. dakikada ceza sahası içinde Mustafa Akbaş'ın Fernandes'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.



90+7. dakikada beyaz noktanın başına geçen Fernandes'in vuruşunda top, kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-3







Stat: Pendik



Hakemler: Ali Yılmaz xx, Sezgin Çınar xx, Göktuğ Hazar Erel xx



Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş xx, Orhan Ovacıklı xx (Ufuk Budak dk. 79 ?), Fırat Şaşi xx, Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx, Celal Hanalp xx, Alican Özfesli xxx (Özgür Sert dk. 68 x), Estrela xx, Batuhan Artarslan xx (Shala dk. 73 x), Rosheuvel xx, Eren Tozlu xx



Yedekler: Rıdvan Yağcı, Sefa Akgün, Yakup Kırtay, Muhammed Özhan, Olanare, Eyüp Oskan, Güney Yılmaz



Teknik Direktör: Hakan Kutlu



Manisa FK: Ömer Kahveci xx, Muhammet Şahin xx (Muhammed Mert dk. 77 x), Ayberk Karapo xx, Metehan Baltacı xx, Kaan Kanak xx, Burak Altıparmak xx, Edgar Prib xx (Diallo dk. 77 x), Gakpa xx (Domgjoni dk. 90 ?), Mehmet Uysal xx (Adem Büyük dk. 60 x), Tabla xx (Burak Çoban dk. 60 xx), Junior Fernandes xx



Yedekler: Birkan Tetik, Serkan Odabaşoğlu, Doğukan Emeksiz, Umut Erdem, Stark



Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak



Goller: Alican Özfesli (dk. 64 ) (Erzurumspor FK), Burak Altıparmak (dk. 80), Burak Çoban (dk. 83), Fernandes (dk. 90+7) (Manisa FK)



Sarı kartlar: Fırat Şaşi, Mustafa Akbaş, Göktuğ Barkıbaş (Erzurumspor FK)