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Boluspor 1-4 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Bodrumspor geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 23:07
Boluspor 1-4 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor, konuk ettiği Bodrumspor'a 4-1 mağlup oldu.

Play-off mücadelesi veren Bodrumspor zorlu deplasmanda kazanarak puanını 48'e yükseltti.

Boluspor 44 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

17. dakika ceza sahası dışından Bregu'nun şutunda kaleci Sousa topu kontrol etti.

39. dakikada Boluspor'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Sousa'dan dönen topu Gökhan Alsan kafayla ağlara gönderdi. 1-0

52. dakikada Bodrumspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Kenan Özer meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

57. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, topu ağlara yolladı. 1-2

65. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Gökdeniz Bayrakdar, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-3

74. dakikada defansın hatasında topu alan Kenan Özer'in kale önüne pasında Gökdeniz Bayrakdar'ın şutu ağlara gitti. 1-4

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