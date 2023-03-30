Erzurumspor 2-4 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Erzurumspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele deplasman ekibi Altay'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

5'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunu ön direkteki İbrahim Öztürk arkaya aşırttı. Topla buluşan Naderi'nin sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

8'inci dakikada Erzurumspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen hücumda Celal'in pasında topla buluşan Rosheuvel, ceza sahasına girerken sağ ayağıyla sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

37'nci dakikada Erzurumspor'da korner paslaşarak kullanıldı. Ceza sahasına gönderilen meşin yuvarlak kaleci Eren'de kaldı.

47'nci dakikada Deniz Kadah orta sahada kazanılan top ile ceza sahasına doğru ilerledi ve pasını sol kanttan gelen Tolga'ya aktardı. Tolga'nın ortasında topla buluşan Paixao, dar açıdan yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

51'inci dakikada Erzurumspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Eren Tozlu'nun sol alt köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

78'inci dakikada bu kez Altay penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına geçen Paixao kaleci Göktuğ'u ters köşeye yatırdı ve takımını yeniden öne geçirdi: 2-3.

88'inci dakikada Naderi ceza sahasına girikten sonra pasını sağ çaprazdaki Paixao'ya aktardı. Paixao'nun aşırtma vuruşunda savunmanın çabası yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 2-4

Mücadele Altay'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Pendik

HAKEMLER: Burak Olcar, Oğuz Terzi, Cemal Alpar

ERZURUMSPOR: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Bergdich (Dk. 18 Muhammed Furkan Özhan), Batuhan Atarslan, Estrela (Dk. 79 Özgür Sert), Celal Hanalp (Dk. 64 Olanare), Shala (Dk. 64 Sefa Akgün), Rosheuvel, Eren Tozlu

ALTAY: Eren Karataş, Salih Sarıkaya (Dk. 85 Yusuf Tekin), İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Naderi, Zeki Yıldırım (Dk. 90 Arda Gezer), Murat Berkan Demir (Dk. 65 Ceyhun Gülselam), Tolga Ünlü, Deniz Kadah (Dk. 90 Ali Kızılkuyu), Eren Erdoğan, Paixao

GOLLER: Dk. 8 Rosheuvel, Dk. 51 Eren Tozlu (Erzurumspor), Dk. 5 Naderi, Dk. 47, 78 (p) ve 88 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Eren Tozlu, Muhammed Furkan Özhan, Mustafa Yumlu (Erzurumspor), Salih Sarıkaya (Altay)