Altınordu’da 5 kadro dış

İzmir ekibinde 4'ü alt yaş gruplarında milli formayı terletmiş 5 genç futbolcu kadro dışı bırakıldı. Muzaffer Kocaer (21), Sami Satılmış (18), Furkan Metin (20), Yusuf Can Esendemir (21) ve Rahmi Salih Kaya (20) A takım kadrosundan çıkarıldı.

ÜNAL'LA YOLLAR AYRILDI

Altınordu, teknik direktör Gökhan Ünal'la yollarını ayırdı. Altınordu, Gökhan Ünal yönetiminde çıktığı 7 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan alabildi. İzmir temsilcisi ligdeki son 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Yapılan açıklamada Ünal'a emekleri için teşekkür edildi.