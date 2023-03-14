Haberler TFF 1.Lig Altınordu’da 5 kadro dış

Altınordu’da 5 kadro dış

Tuzlaspor’a 4-0 yenilerek üst üste 3’üncü, dış sahada art arda 7’nci mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altınordu’da bu karşılaşma öncesi şok bir gelişme yaşandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Altınordu’da 5 kadro dış

İzmir ekibinde 4'ü alt yaş gruplarında milli formayı terletmiş 5 genç futbolcu kadro dışı bırakıldı. Muzaffer Kocaer (21), Sami Satılmış (18), Furkan Metin (20), Yusuf Can Esendemir (21) ve Rahmi Salih Kaya (20) A takım kadrosundan çıkarıldı.

ÜNAL'LA YOLLAR AYRILDI

Altınordu, teknik direktör Gökhan Ünal'la yollarını ayırdı. Altınordu, Gökhan Ünal yönetiminde çıktığı 7 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan alabildi. İzmir temsilcisi ligdeki son 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Yapılan açıklamada Ünal'a emekleri için teşekkür edildi.

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