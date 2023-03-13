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Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Samsunspor’a 5-0 kaybettikleri maçın ardından ”Kırmızı karttan sonra bütün ritmimizi kaybettik. Bu da bizim aleyhimize farkın açılmasına sebep oldu” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 00:47
Ümit Şengül: Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 5-0 yenildikleri için üzgün olduklarını ifade eden Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Şengül, "Maç öncesi önemli eksikliklerimiz vardı. Değişik bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık. Zaten müsabakadan kısa süre önce göreve geldik. Yediğimiz kırmızı karttan sonra bütün ritmimizi kaybettik. Oyun anlamında rakibe pozisyonlar vermeye başladık. Bu da bizim aleyhimize farkın açılmasına sebep oldu. Önümüzdeki hafta zamanımız var. Depremzede takımlarla oynayacağımız için 2 haftayı boş geçeceğiz. Bu sürede daha iyi çalışıp neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Takımı tanıdıktan sonra iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Samsunspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.


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