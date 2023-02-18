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Lider tam gaz

Samsunspor, Adanaspor'dan Bennasser'i bitirdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Lider tam gaz

Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Samsunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligden çekilme kararı alan Adanaspor'dan Youssef Ait Bennasser'le anlaşma sağladı. 26 yaşındaki Faslı orta saha, 2.5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Fransa'da Monaco, Nancy, St. Etienne, Bordeaux gibi takımlarda oynayan Bennasser, 2021'de Adanaspor'a imza atmıştı. Turuncu-beyazlı ekipte 47 karşılaşmaya çıkan başarılı orta saha, 2 kez rakip ağları sarsarken 7 de asist yapmayı başardı.


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