Eyüpspor 1-4 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Samsunspor deplasmanda Eyüpspor'u Douglas Tanque, Gaetan Laura, Zeki Yavru ve Ahmet Sagat'ın golleriyle 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi Eyüpspor'un tek golünü Sinan Kurt kaydetti.

Deplasmanda 4 golle kazanan Samsunspor puanını 38'e yükseltti.

Eyüpspor 41 puanla liderliğini sürdürdü.

Maçtan dakikalar



3. dakikada Laura'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ali Kaan Güneren'in vuruşunda meşin yuvarlağa çizgi üzerinde Uğur Demirok müdahale ederek kornere gönderdi.



12. dakikada ceza sahası içinde Fofana'ya yapılan müdahaleyi hakem Gürcan Hasova penaltı olarak değerlendirdi.



14. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1



17. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Sinan Kurt'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



66. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Fofana'nın pasında altıpas önünde topa sahip olan Tanque, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2



86. dakikada Cihan Kahraman'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Laura'nın sol çapraza ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3



90+2. dakikada Claro'dan topu kapan Ahmet Sagat, Laura ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Ahmet'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4