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Eren Bodrum'da

Ara transferde Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar ve Umar Aminu'yla sözleşme imzalayan Bodrumspor, Çaykur Rizesporlu Eren Albayrak'ı kadrosuna kattı. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in talebiyle 31 yaşındaki sol bek ile sözleşme imzalandı. Eren; Trabzonspor, Orduspor, 1461 Trabzon, Başakşehir, Konyaspor, Jubilo Iwata ve Antalyaspor'da da görev yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Eren Bodrum'da
Ara transferde Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar ve Umar Aminu'yla sözleşme imzalayan Bodrumspor, Çaykur Rizesporlu Eren Albayrak'ı kadrosuna kattı. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in talebiyle 31 yaşındaki sol bek ile sözleşme imzalandı. Eren; Trabzonspor, Orduspor, 1461 Trabzon, Başakşehir, Konyaspor, Jubilo Iwata ve Antalyaspor'da da görev yaptı.
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