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Gençlerbirliği 100. yılında alt lige düşme korkusu yaşıyor

Ankara’nın Cumhuriyet ile yaşıt 100 yıllık kulübü Gençlerbirliği, bu sezon zor günler geçiriyor. Kuruluşunun 100. yılını 14 Mart'ta kutlayacak Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig’de 19 maç sonunda üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından bir alt lige düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 12:31
Gençlerbirliği 100. yılında alt lige düşme korkusu yaşıyor

Ligde 17 maçta 3 beraberlik ve 14 yenilgiyle sahadan ayrılan başkent temsilcisi, son 8 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Yaptığı 19 maçta bir galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgiyle 7 puan alabilen Gençlerbirliği, ligin son sırasından kurtulamadı.

3 TEKNİK ADAM YÖNETİMİNDE İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan Metin Diyadin ile 2022-2023'e başlayan Ankara ekibi, ligde Diyadin yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet alarak sadece 5 puan toplayabildi.

Alınan başarısız sonuçların ardından Metin Diyadin'le yollarını ayırarak Taşkın Aksoy'u göreve getiren Gençlerbirliği, Aksoy'un takımın başında çıktığı 4 maçtan da puan alamadı.

Ligdeki konumu gittikçe kötüleşen Gençlerbirliği'nde yönetim, çareyi tekrar teknik direktör değiştirmekte aradı. Kırmızı-siyahlılar, Aksoy'un ardından geçtiğimiz sezon başarılı sonuçlar alarak Ankaragücü'nü Spor Toto Süper Lig'e taşıyan Mustafa Dalcı'yı göreve getirmesine rağmen kötü gidişi durduramadı.

LİGDE KALMA UMUDU YENİ TRANSFERLER
Gençlerbirliği, 14. haftada göreve başlayan Dalcı yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Çıktığı 19 maçta 7 puan alarak puan tablosunda son sıraya yerleşen Gençlerbirliği 43 yıl sonra, en son 1979-1980 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig'e tekrar düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Sezon başında aldığı transfer yasağı sebebiyle lige takviye yapamadan başlayan Gençlerbirliği, transfer tahtasının açılmasıyla birlikte 18 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni transferlerle ikinci yarının ilk maçına Altınordu karşısına çıkan Ankara ekibi, bu maçtan da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Gençlerbirliği'nin tek golü yeni transfer Gabriel Torje'den geldi.

LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMI OLDU
Çıktığı 19 karşılaşmada sadece 1 maç kazanabilen Ankara ekibi, tek galibiyetini deplasmanda Dyorex Boluspor'a karşı 2-1'lik skorla aldı.

Ankara ekibi bu sezon oynadığı maçlarda 19 gol atarken kalesinde ise 40 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, en gollü mağlubiyetini ligin 19. haftasında karşılaştıkları Bandırmaspor karşısında 5-2'lik skorla aldı.

Bu arada Gençlerbirliği, ligde 7. haftayı maç yapmadan geçti.

Başkent ekibi, 21. hafta mücadelesinde yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Dyorex Boluspor'u konuk edecek.

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