Göztepe 0-1 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Konuk ekibin galibiyet golünü 80. dakikada penaltıdan Kabongo Kassongo kaydetti.

Sakaryaspor deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 28'e yükseltti.

Ev sahibi Göztepe 24 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

22'nci dakika Sakaryaspor ceza sahasına girerken Ali Akman'la Donkor arasındaki mücadele sırasında VAR'dan Donkor'un topa elle müdahale ettiği yönündeki uyarı üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu pozisyonu izledi. Ancak Donkor'dan önce Ali Akman'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği tespit edildi.



36'ncı dakikada Ali'nin pasında ceza sahasına giren İsmail kaleci ile karşı karşıya kaldı. İsmail'in şutunda Furkan gole izin vermedi.



40'ıncı Burak'ın pasında topla buluşan Kassongo'nun müsait durumda yaptığı vuruşta kaleci Ekrem golü önledi.



İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



51'inci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta sol çaprazdan ceza alanına giren Yasin pasını Mamah'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.



66'ncı dakikada sağ kanattan Roshi yerden ortaladı, Kossongo'nun gelişine vuruşunda top uzak direğin dibinden oyun alanını terk etti.



78'inci dakikada Sakaryaspor penaltı kazandı. Roshi'nin vuruşunda Emir topa ceza alanı içinde elle müdahale etti, hakem beyaz noktayı gösterdi.



79'uncu dakikada Kassongo penaltı atışını gole çevirdi: 0-1.



Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, Sakaryaspor İzmir'de 3 puanı aldı.