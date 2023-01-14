Haberler TFF 1.Lig Göztepe 0-1 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Göztepe 0-1 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. İzmir'de ev sahibi takımın seyircisinin olmadığı karşılaşmada Sakaryaspor Kabongo Kassongo'nun golüyle Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 21:13 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 21:15
Göztepe 0-1 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Konuk ekibin galibiyet golünü 80. dakikada penaltıdan Kabongo Kassongo kaydetti.

Sakaryaspor deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 28'e yükseltti.

Ev sahibi Göztepe 24 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

22'nci dakika Sakaryaspor ceza sahasına girerken Ali Akman'la Donkor arasındaki mücadele sırasında VAR'dan Donkor'un topa elle müdahale ettiği yönündeki uyarı üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu pozisyonu izledi. Ancak Donkor'dan önce Ali Akman'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği tespit edildi.

36'ncı dakikada Ali'nin pasında ceza sahasına giren İsmail kaleci ile karşı karşıya kaldı. İsmail'in şutunda Furkan gole izin vermedi.

40'ıncı Burak'ın pasında topla buluşan Kassongo'nun müsait durumda yaptığı vuruşta kaleci Ekrem golü önledi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

51'inci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta sol çaprazdan ceza alanına giren Yasin pasını Mamah'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada sağ kanattan Roshi yerden ortaladı, Kossongo'nun gelişine vuruşunda top uzak direğin dibinden oyun alanını terk etti.

78'inci dakikada Sakaryaspor penaltı kazandı. Roshi'nin vuruşunda Emir topa ceza alanı içinde elle müdahale etti, hakem beyaz noktayı gösterdi.

79'uncu dakikada Kassongo penaltı atışını gole çevirdi: 0-1.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, Sakaryaspor İzmir'de 3 puanı aldı.

DİĞER
Azeri kızı Günel’den estetik haberlerine tepki! ‘Abartıldığı gibi bir estetiğim yok’ Bakan dönüp bir daha baktı!
Galatasaray gözünü Beşiktaş'ın rekoruna dikti! İşte Cimbom'un yeni hedefi
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği!
Toroğlu Trabzonspor - Başakşehir maçının ilk devresini yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsunspor evinde 3 puanı aldı!
Keçiörengücü ve Rizespor puanları bölüştü
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Ocak)
Begüm Öner kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (14 Ocak 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor Kassongo ile güldü! Sakaryaspor Kassongo ile güldü! 21:12
Zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu... Zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu... 21:09
Fırtına Başakşehir'e esti! Fırtına Başakşehir'e esti! 21:07
Nottingham Forest evinde kazandı! Nottingham Forest evinde kazandı! 20:36
Girona Sevilla'yı devirdi! Girona Sevilla'yı devirdi! 20:31
Cenk Tosun: Hepimiz çok inandık! Cenk Tosun: Hepimiz çok inandık! 18:27
Daha Eski
Josef de Souza: Beşiktaş için savaştık! Josef de Souza: Beşiktaş için savaştık! 18:30
Abdullah Avcı: Dalgalı denizden geldim Abdullah Avcı: Dalgalı denizden geldim 18:46
Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te! Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te! 18:57
Trabzonspor - Başakşehir | CANLI Trabzonspor - Başakşehir | CANLI 18:58
G.Saray Çağdaş Faktoring evinde kazandı! G.Saray Çağdaş Faktoring evinde kazandı! 19:04
Güneş'ten transfer sözleri! Güneş'ten transfer sözleri! 19:23