Haberler TFF 1.Lig Ligde 18. hafta Rize’de açılıyor

Ligde 18. hafta Rize’de açılıyor

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftası Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasıyla başlıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 06:50
Ligde 18. hafta Rize’de açılıyor
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftası Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasıyla başlıyor. Çaykur Didi Stadı'ndaki Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği Ç.Rizespor-Göztepe maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden iki ekipten Göztepe, 18. haftaya 21 puan ve averajla 12. sırada girdi. Dış sahada son 3 maçında galip gelemeyen sarıkırmızılılar, sadece 1 puan aldı. Lider Eyüpspor'un 8 puan gerisinde averajla 3. durumda bulunan Atmacalar'ın ise 11 maçtır mağlubiyeti bulunmuyor.
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Anlaşma resmen tamamlandı...
Oğuzhan Koç 3 milyon TL'ye tadilat yaptırmışı! Demet Özdemir paylaşımıyla yeni evini ilk kez gösterdi
O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi!
Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gençlerbirliği'nde transfer yasağı kalktı!
Bodrum’da 6 puanlık maç
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
EYT'de 3 koşul sağlandı: Milyonların gözü 26 Aralık'ta!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Turkuvaz Medya'da dev buluşma Turkuvaz Medya'da dev buluşma 06:55
Vakıfbank yarıladı Vakıfbank yarıladı 01:27
Trabzonspor'da Hamsik yerine o gelecek! Trabzonspor'da Hamsik yerine o gelecek! 01:19
G.Saray'a Depay'dan flaş haber! G.Saray'a Depay'dan flaş haber! 23:58
Kanarya'ya Alman stoper! Görüşmeler sıklaştırıldı Kanarya'ya Alman stoper! Görüşmeler sıklaştırıldı 23:58
Şenol Güneş: Gücümüz de umudumuz da var Şenol Güneş: Gücümüz de umudumuz da var 23:58
Daha Eski
FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti! FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti! 23:57
Süper Lig devine dünya yıldızı bek! Süper Lig devine dünya yıldızı bek! 23:57
Beşiktaş hazırlık maçında gol oldu yağdı! Beşiktaş hazırlık maçında gol oldu yağdı! 23:57
G.Saray'ın geleceği onlara emanet! Okan Buruk... G.Saray'ın geleceği onlara emanet! Okan Buruk... 23:56
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 23:56
F.Bahçe'de gündem iç transfer! İşte 5 isimde son durum F.Bahçe'de gündem iç transfer! İşte 5 isimde son durum 23:56