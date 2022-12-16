Ligde 18. hafta Rize’de açılıyor

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftası Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasıyla başlıyor. Çaykur Didi Stadı'ndaki Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği Ç.Rizespor-Göztepe maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden iki ekipten Göztepe, 18. haftaya 21 puan ve averajla 12. sırada girdi. Dış sahada son 3 maçında galip gelemeyen sarıkırmızılılar, sadece 1 puan aldı. Lider Eyüpspor'un 8 puan gerisinde averajla 3. durumda bulunan Atmacalar'ın ise 11 maçtır mağlubiyeti bulunmuyor.