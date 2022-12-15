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TFF 1. Lig'de 18. hafta hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'in 18. haftasında oynanacak müsabakaları yönecek hakemler açıklandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 13:29
TFF 1. Lig'de 18. hafta hakemleri belli oldu

Futbolda Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Aksu

17 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

13.30 Manisa FK-Tuzlaspor: Gamze Durmuş Pakkan

16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: Tarık Güldal

19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor: Yiğit Arslan

18 Aralık Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

13.30 Erzurumspor FK-Altınordu: Murat Erdoğan

19 Aralık Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor: Can Cengiz

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