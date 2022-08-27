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Boluspor 1 - 1 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor ile Altınordu karşı karşıya geldi Bolu Atatürk Stadyum'nda oynanılan karşılaşmada Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 00:13
Boluspor 1 - 1 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı. Boluspor'un golünü 36'da Hakan Bilgiç atarken, Altınordu'nun golünü 85. dakikada penaltıdan Ahmet İlhan Özek kaydetti.

MAÇIN NOTLARI

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kacar, Gökhan Karadeniz (Dk. 86 Gökhan Alsan), Naby Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, İbrahima Balde (Dk. 86 Ozan Papaker), Furkan Demir (Dk. 63 Burak Asan), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 72 Bregu)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Muzaffer Kocaer (Dk. 66 Metehan Yılmaz), Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli (Dk. 81 Bertuğ Bayar), Ali Dere (Dk. 81 Yusuf Esendemir), Safa Kınalı (Dk. 81 Emircan Gürlük), Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli (Dk. 58 Şeref Özcan), Erdi Dikmen


Goller: Dk. 36 Hakan Bilgiç (Boluspor), Dk. 85 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan) (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 74 Gökhan Karadeniz (Boluspor), Dk. 83 Rıdvan Koçak, Dk. 89 Muzaffer Kocaer (Altınordu)

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