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Boluspor 1 - 2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Boluspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Boluspor evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 23:30
Boluspor 1 - 2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

10'uncu dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde topla buluşan İlker'in şutunda top fileleri havalandırdı: 0-1.
28'inci dakikada rakibine dirsek atan Bolusporlu Ngandu kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
53'üncü dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, savunmanın arkasına atılan topta Barış kaleci ile karşı karşıya kaldı. Barış'ın aşırtma vuruşunda top üst direkten geri döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


60'ncı dakikada Gençlerbirliği atağında Aksel'in pasında topu önüne alan Musa'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
67'nci dakikada savunmanın hatası sonrası kendisine atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Balde'nin şutunu kaleci kornere çeldi.
81'inci dakikada Bolusporlu Tugay'a sert müdahalede bulunan Gökhan Gül ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
90+2'nci dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde Balde'nin şutunda top fileleri havalandırdı: 1-2.
Karşılaşma deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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