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Lukas Göztepe’de

Göztepe, 25 yaşındaki gurbetçi stoper Lukas Erhan Eberhard Gottwalt'ı kadrosuna katarak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Almanya 4. Lig ekibi FSV Frankfurt forması giyen Lukas Gottwalt'ı kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Lukas Göztepe’de

Göztepe, 25 yaşındaki gurbetçi stoper Lukas Erhan Eberhard Gottwalt'ı kadrosuna katarak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Almanya 4. Lig ekibi FSV Frankfurt forması giyen Lukas Gottwalt'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getiren Göztepe, 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Lukas Erhan Eberhard Gottwalt'a "Hoş geldin" derken, Göztepe forması altında başarılar diledi. Lukas Erhan Eberhard Gottwalt, kariyesinde daha önce Boluspor U21, SG Bruchköbel, K'lautern II, 1.FC K'lautern ve FSV Frankfurt takımlarında forma giydi. Gottwalt, yeni takımında beklentileri karşılamak istediğini söyledi.

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