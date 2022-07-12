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Sil baştan Samsun

Başkan Yüksel Yıldırım'ın Süper Lig biletini istediği Karadeniz temsilcisi, forvet ve sağ bek takviyeleriyle transfer defterini noktalamayı planlıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Sil baştan Samsun
Spor Toto 1. Lig'in transfer dönemine Samsunspor damga vurdu. Kırmızı-beyazlılar kadroyu adeta sil baştan yeniledi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın Süper Lig'e yükselmeyi çok istediği Karadeniz ekibi, tam 12 transfere imza attırdı. Fernando Boldrin, Gaetan Laura, Yusuf Ensar Poyrazlı, Arvydas Novikovas, Şener Kaya, Amir Emin Arlı, Celil Yüksel, Mücahid Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk, Jakub Szumski ve Ahmet Sagat'i kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, iki takviye daha yaparak transferi noktalamak istiyor. Gözlerin forvet ve sağ bek transferine çevrildiği Karadeniz ekibinde, bu hafta imzaların atılması bekleniyor. Geçen sezon Sivasspor'da kiralık oynayan 29 yaşındaki Moussa Konate forvet adayları arasında ön plana çıkıyor. Sağ bekte ise Kocaelispor'dan Mehmet Yılmaz ve Çaykur Rizespor'dan Orhan Ovacıklı konuşuluyor. Samsunspor bu iki bölgeye de takviye yaptıktan sonra yolları ayıracağı oyuncuları bayramdan sonra başlayacak Bolu kampına gitmeden netleştirecek.
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