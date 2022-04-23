Haberler TFF 1.Lig Bursaspor - Altaş Denizlispor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Bursaspor - Altaş Denizlispor: 1-0 | MAÇ SONUCU

TFF 1’inci Lig’in 34’üncü haftasında heyecan devam etti. Bursaspor sahasında konuk ettiği Altaş Denizlispor’u 1-0 yendi. Galibiyeti getiren gol 30. dakikada Namık Alaskarov'dan geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 22:52
Bursaspor - Altaş Denizlispor: 1-0 | MAÇ SONUCU

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

21'inci dakikada Bursaspor'un hızlı gelişen atağında sağ çaprazdan Denizlispor ceza sahası yayına giren Enver Cenk Şahin kaleye vurmak istedi ancak Denizlispor savunması topa müdahale etti. Savunmadan seken topu Mehmet Erdem Uğurlu ceza sahasına çevirdi ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

30'uncu dakikada sağ kanatta gelişen Bursaspor atağında Enver Cenk Şahin bu kez topu arka direğe ortaladı. Joao Pedro Sousa Silva'nın kafayla altı pasa çevirdiği topa Namık Alaskarov kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

54'üncü dakikada Bursaspor'un atağında Denizlispor ceza sahasında topla buluşan Joao Pedro Sousa Silva Oğuz Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

55'inci dakikada Bursaspor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun arkasına geçen Namık Alaskarov kalecinin sağına vurdu ancak top direğin yanından dışarı gitti.

77'nci dakikada Luka Capan'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Ismail Aissati kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+3'üncü dakikada Bursaspor kontra atağa çıktı. Orta sahadan itibaren topla ilerleyen Thıevy Bifouma topu penaltı noktasında Joao Pedro Sousa Silva'ya çevirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro topa gelişine vurdu ancak kaleci Abdulkadir Sünger topu ayaklarıyla kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bursaspor sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

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