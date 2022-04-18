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Boluspor'da Osman Nuri Işılar dönemi başladı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor’da, teknik direktör Reha Erginer’in görevine son verilmesinin ardından yeni hoca Osman Nuri Işılar oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 17:38 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 17:38
Boluspor'da Osman Nuri Işılar dönemi başladı!

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, ligin 32. haftasında karşılaştığı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldığı Erzurumspor maçı sonrasında teknik direktör Reha Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ligin bitmesine 6 hafta kala teknik direktör değişikliğine giden kırmızı-beyazlı kulüp, Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Osman Nuri Işılar ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörümüz Osman Nuri Işılar, Profesyonel Futbol Takımımızın yeni Teknik Direktörü olmuştur. Teknik Direktörümüz Osman Nuri Işılar'ın yardımcılığını Antrenör Emre Toraman, Antrenör Gürkan Aslan, Antrenör Nedim Akbulut, Kaleci Antrenörü İsmail Ünal ve Atletik Performans Antrenörü Serhat Sezgin yapacaktır" denildi.

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