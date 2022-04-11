Şans tanımadı!

Spor Toto 1. Lig'de play-off hattına girmek isteyen Manisa FK ile Samsunspor karşılaştı. 21'de Erhan'ın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Hakan'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti. 22'de Hasan'ın şutu Birkan'da kaldı. 35. dakikada Fofana ile paslaşarak ceza sahasına giren Tomane'nin penaltı noktasına doğru çıkardığı pas bir kez daha kaleci Birkan'ın ellerinde kaldı. 39. dakikada Hakan'ın rakiplerinden tek tek sıyrıldıktan sonra çıkardığı pas savunmaya çarpıp Okan'ın önünde kaldı. Okan'ın penaltı noktası yakınlarından düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nurullah'ın solundan filelerle buluştu: 1-0. 42'de Fofana direğe takıldı.
53'te Fofana'nın yerden çıkardığı pas altıpas içerisinde kaleci Birkan'ın ellerinden sekti. Boşta kalan topu Sadi uzaklaştırdı. 64'te Savicevic'in gelişine vuruşu auta gitti. 66'da Erhan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top kaleci Nurullah'ın ellerinin yanından ağlarla buluştu: 2-0. Yasin Öztekin 84 ve 89'da fırsatları harcadı.