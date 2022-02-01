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Körfez'e maestro

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren 28 yaşındaki Yunan yıldızla ön protokol imzalandı. Sağlık kontrolünden sonra imzalar atılacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Körfez'e maestro

Kocaelispor ara transferin bombasını patlattı. Sheriff forması giyen Yunan 10 numara Dimitrios Kolovos'la anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla ön protokol imzalandığı açıklandı. Kolovos, sağlık kontrolünden sonra 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken Sheriff'te 6 karşılaşmada da görev yaptı.

DEVLERE RAKİP OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, İnter ve Shakhtar'a karşı forma giyen tecrübeli oyuncu, ligde ise 12 maçta 3 gol ve 5 asistle oynadı. Kolovos daha önce Olympiakos, Panathinaikos, Panionios, Mechelen ve Omonia gibi takımlarda görev yaptı. Yunanistan Milli Takımı'nda ise 9 maçta 1 kez rakip ağları sarstı. Öte yandan Jasmin Scuk'la da görüşen Kocaelispor, 31 yaşındaki Bosna Hersekli orta sahayla prensip anlaşmasına vardı.

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