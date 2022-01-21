Altınordu Kubilay ile imzaladı

Üst sıralara gözünü diken Altınordu, Manisa FK ile yollarını ayıran Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki orta saha ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Tören sonrası konuşan Kubilay, kısa vadede istedikleri sonuçları alıp ligin alt sıralarından kurtulmak istediklerini söyledi.
Öte yandan G.Birliği ile yollarını ayıran Kerem Can Akyüz, Kocaelispor'la sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki sol bek, 1.5 yıl boyunca yeşil-siyahlı formayı giyecek. Sezon başında Samsunspor'dan G.Birliği'ne transfer olan Kerem Can, ligin ilk yarısında 19 karşılaşmada forma şansı buldu.